Saas-Fee VS – Bub (8) stürzte über Felswand – Frau wegen fahrlässiger Tötung verurteilt

Der Bub starb noch an der Unfallstelle.

In Saas-Fee starb ein achtjähriger Bub beim Skifahren.

Am 6. März 2021 starb ein Zürcher Junge (8) in Saas-Fee. Wie die Kapo Wallis damals berichtete, hatte sich der Unfall abseits der Piste ereignet: Der Bub war demnach über eine Felswand gestürzt. Nun, fast ein Jahr später, wurde eine Frau wegen des Todesfalls verurteilt.

Unglück bei «Schanze»

Doch was war passiert? Die Frau war mit ihrer Mutter, ihren zwei eigenen Kindern und einem dritten Kind, einem Schulkameraden ihres Sohnes, im Skigebiet Längfluh in Saas-Fee unterwegs gewesen. Am Nachmittag entschlossen sich die beiden Frauen, die Skipiste unterhalb der Bergstation zu verlassen, wie der «Walliser Bote» weiter schreibt. Ziel war ein Stein, der, wenn er schneebedeckt ist, zu einer kleinen Schanze wird.