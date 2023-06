Frauenfeld : 9-jähriger N. angefahren - «Schlimm, dass man einfach weiterfährt»

Der neunjährige N.* wurde am Samstagnachmittag in Frauenfeld auf dem Trottoir von einem Auto angefahren und verletzt. Die Kantonspolizei Thurgau sucht Zeugen.

Ein Neunjähriger war mit seinem Trottinett am Samstag, kurz nach 14.30 Uhr, auf dem Trottoir entlang des Rathauses in Richtung Zürcherstrasse unterwegs. Gemäss seinen Aussagen gegenüber der Polizei wurde er auf Höhe Postkreisel von einem Auto erfasst, das aufs Trottoir gefahren war. Der Neunjährige stürzte und wurde leicht verletzt. Der Fahrer des schwarzen Autos setzte die Fahrt fort, ohne sich um den Verunfallten zu kümmern, wie die Kantonspolizei Thurgau am Sonntag mitteilte.

N. wollte sich ein Glace kaufen

Laura, die Mutter des neunjährigen N.*, berichtet, dass sie am Samstag zusammen an einem Flohmarkt in Frauenfeld gewesen sind. Ihr Sohn, N., wollte sich im Coop ein Glace kaufen gehen und habe sich mit dem Trotti auf den Weg gemacht. Kurz darauf habe er sie mit seiner Kinder-Smartwatch angerufen und unter Tränen erzählt, dass er angefahren wurde.

«Ich bin sofort losgerannt», sagt Laura. Mit dem Auto sei sie die Strecke abgefahren und habe ihren Sohn ungefähr 150 Meter vom Unfallort entfernt am Strassenrand sitzend weinen sehen. «Ich machte mir grosse Sorgen», sagt sie.

Am Bein erwischt und auf Schulter gefallen

Dann habe er ihr berichtet, was passiert war. Ein schwarzes Auto mit einem Schweizer Kennzeichen sei aufs Trottoir gefahren, habe ihn am Bein erwischt, sodass er anschliessend auf die rechte Schulter fiel. Das Auto, aus welchem laute Musik zu hören war, habe ohne anzuhalten die erste Ausfahrt genommen. Gefahren sei ein Mann mit einem Bart.

«N. hat wahrscheinlich aus dem Schock sein Trotti genommen und ist losgefahren», so Laura. Darum wisse sie nicht, ob allenfalls jemand etwas gesehen oder sogar das Kennzeichen des schwarzen Autos notiert hat.

Kein Einzelfall

Der Kreisel werde oft als zweispuriger Kreisel genutzt, obwohl es gar keiner ist. Dies, da es im Kreisel oft stehenden Verkehr gibt. «Ich habe auch schon beobachtet, dass Autos über den Randstein fahren, wenn sie die erste Ausfahrt nehmen wollen», so Laura. So erklärt sie sich auch den Unfall vom Samstag: «Der Fahrer wich aufs Trottoir aus, weil er wahrscheinlich nicht warten wollte, bis er anständig in den Kreisel fahren konnte.»

Über den Vorfall ist Laura ziemlich wütend: «Ich finde es mega schlimm, dass man einfach weiterfährt.» N. sei aber nochmals glimpflich davongekommen. «Nebst dem grossen Schock hat er nur etwas Schulterschmerzen», sagt seine Mutter.

Zeugenaufruf

Daniel Meili, Mediensprecher der Kantonspolizei Thurgau, informiert auf Anfrage, dass der Kreisel nicht als Unfallhotspot bekannt ist. Der Autofahrer oder Personen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Frauenfeld unter der Nummer 058 345 24 60 melden.

*Name der Redaktion bekannt

