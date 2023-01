Laufenburg AG: Nach Sturz von 9-jährigem Bub – Mittagstisch-Betreuerin muss ans Obergericht

Dies akzeptiert die Mutter nicht und zieht das Urteil weiter ans Obergericht. Die Verhandlung wird am 28. März 2022 am Obergericht Aarau stattfinden.

Der neunjährige Ben* stürzte am 14. September 2020 in Laufenburg aus einem Fenster seiner Schule sechs Meter in die Tiefe und wurde dabei schwer verletzt.

Sechs Meter stürzte der damals neunjährige Ben* am 14. September 2020 in die Tiefe, als er während des Mittagstischs aus einem Schulhausfenster im ersten Stock fällt. «Mein Sohn ist fast gestorben», sagte seine Mutter gegenüber 20 Minuten. Der Primarschüler aus Laufenburg erlitt einen Schädelbruch, Hirnblutungen und brach sich beide Hände. Auch seine Leber, seine Niere und seine Lunge wurden verletzt. Die Schuldfrage ist bis heute nicht geklärt.

«Für mich ist klar, sie ist schuld», sagt sie gegenüber 20 Minuten. Ben sei minderjährig und die Betreuerin habe an jenem Tag ihre Aufsichtspflicht nicht erfüllt. «Das Fenster war nicht gesichert und liess sich komplett öffnen», so die Mutter. Zum Zeitpunkt, als der Junge aus dem Fenster gestürzt war, soll die Betreuerin kurzzeitig nach anderen Kindern gesehen haben und deshalb für rund 30 Sekunden den Raum verlassen haben.

«Sie hätte die Kinder nicht alleine lassen dürfen»

«Sie hätte die Kinder in der Situation nicht alleine lassen dürfen», so die Mutter. Zwei Jahre später leide Ben noch immer an den Folgeschäden des Unfalls. Er sei vergesslich und im rechten Arm wurde nach dem offenen Bruch eine Wachstumsverzögerung des Knochens festgestellt. «Ende Januar steht eine medizinische Untersuchung an. Dann wird entschieden, ob operativ eingegriffen werden muss», sagt sie.