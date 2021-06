Simbabwe : Bub (9) erhält nach Angriff durch Hyäne ein neues Gesicht

Im Mai wurde der neunjährige Rodwell Khomazana von einer Hyäne angefallen und schwer im Gesicht verletzt. Nun wollen Chirurgen in Südafrika sein Gesicht wiederherstellen.

In einer geschätzt 20-stündigen OP wollen sie sein entstelltes Gesicht wiederherstellen.

Als Ärztinnen und Ärzte in Südafrika seine Geschichte hörten, boten sie an, Rodwell umsonst zu operieren.

Plastische Chirurgen in Südafrika bereiten die Gesichtsrekonstruktion eines Jungen vor, der im Mai von einer Hyäne angegriffen worden war. Der neunjährige Rodwell Khomazana aus Simbabwe wurde am Samstag nach Johannesburg geflogen, wo er vom Personal einer Privatklinik singend in Empfang genommen wurde. Ein erster Eingriff ist für Montag geplant.