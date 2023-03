Wildhaus SG: Bub (9) fällt aus Sessellift sieben Meter in die Tiefe

Dabei wurde er am Arm verletzt und musste mit der Rega ins Spital gebracht werden.

Ein Bub fiel am Samstag aus einem Sessellift.

Am Samstagnachmittag, kurz nach 13 Uhr fiel ein neunjähriger Bub in Wildhaus aus dem Sessellift Oberdorf-Gamsalp. Gemäss jetzigen Erkenntnissen der Kantonspolizei St. Gallen bestieg der Bub als Skifahrer mit einem Elternteil zusammen den Sessellift. Dabei dürfte es laut der Kantonspolizei beim Einstieg in den Sessellift zu Problemen gekommen sein.