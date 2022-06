Niederlande: Bub (9) in Kerkrade vermisst – Verdächtiger nach Leichenfund gefasst

Der Bub verschwand am Mittwochabend und galt seither als vermisst.

Die niederländische Polizei hat am Samstag eine Leiche gefunden.

Im Fall eines vermissten Buben im niederländischen Grenzort Kerkrade hat die Polizei eine Leiche gefunden. Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich um den neunjährigen Gino handelt, nach dem seit Mittwochabend gesucht worden war. Das teilte die Polizei am Samstag in Kerkrade im Südosten des Landes mit. In der Nacht zum Samstag war bereits ein verdächtiger Mann festgenommen worden.