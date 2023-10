Bub (9) in Not: Facetime-Anruf an Schwester in prekärer Lage

Am Sonntagnachmittag, 29. Oktober 2023 geriet ein neunjähriger Junge in Haldenstein in felsigem Gelände in der Nähe des Rheins in eine prekäre Situation. Aufmerksame Passanten beobachteten die Situation und alarmierten die Polizei. Glücklicherweise konnte die Stadtpolizei den Jungen unverletzt in Sicherheit bringen.