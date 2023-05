Neuheim ZG: Bub (9) ins Gesicht gebissen – Hund wurde eingeschläfert

Das ist passiert

Der Hundebiss-Vorfall ereignete sich am Samstagnachmittag kurz nach 14.30 Uhr in der Gemeinde Neuheim ZG. Zwei Buben im Alter von neun und zehn Jahren befanden sich zusammen im Freien, als plötzlich ein unbekannter Hund auf sie zurannte. Der einjährige Miniature Bullterrier biss dem neunjährigen Knaben unvermittelt zuerst in die Genitalien und anschliessend mehrmals ins Gesicht.



Der Bullterrier befand sich zum Zeitpunkt der Tragödie in der Obhut einer 60-jährigen Frau, die für ihren Sohn auf ihn aufpasste. «Das haben wir schon öfter so gemacht, es ist noch nie etwas passiert», erklärte sie gegenüber «Blick». Der Hund gehe gar in eine spezielle Hundeschule und sei «noch nie aggressiv geworden».



Allerdings riss sich der Bullterrier los, als die Frau ihn in eine Box in der Wohnung verfrachten wollte. «Man hörte Kinder lachen, wahrscheinlich hat ihn das aufgeschreckt. Er sprang zum Fenster raus und war verschwunden. Ich rannte ihm hinterher», erzählt die Frau. Sie kam zu spät bei der Unfallstelle an: Der Bub erlitt bereits mehrere Bisswunden und musste mit der Rega in ein ausserkantonales Spital geflogen werden. (20M)