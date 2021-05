Kletterhalle in Ostermundigen - Bub (9) zu Tode gestürzt – Betreuer wird freigesprochen

Ein Familientherapeut musste sich am Dienstag wegen des tödlichen Unfalls von 2018 vor dem Regionalgericht Bern-Mittelland verantworten. Er hatte das neunjährige Kind, das bei ihm wegen einer ADHS-Erkrankung in Behandlung war, an der Kletterwand im O’Bloc in Ostermundigen gesichert. Wie die «Berner Zeitung» berichtet, war ein Seil blockiert, der Bub konnte sich weder nach vorne noch zurück bewegen. Am Klettergurt löste sich schliesslich ein Sicherungsknoten. In der Folge stürzte der Junge rund zehn Meter in die Tiefe.