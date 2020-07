Für Streamer

Bub gibt 20’000 Dollar mit Kreditkarte der Mutter aus

Weil er ein grosser Fan berühmter «Fortnite»-Streamer war, spendete ein Jugendlicher ihnen 20’000 Dollar. Diese waren die Ersparnisse seiner Mutter aus den letzten Jahren.

In der Folge versuchte die Frau, die Streaming-Plattform Twitch anzuschreiben, bekam jedoch bis anhin keine Antwort. Aus Verzweiflung postete sie ihr Anliegen auch auf Reddit und fragte nach Hilfe, ob jemand eine Möglichkeit kenne, wie sie wieder an ihr Geld kommen könne. Sie sei fast in Ohnmacht gefallen, als sie die Kontoauszüge gesehen und realisiert habe, welch hohe Summen ihr Sohn verschenkte habe, schreibt sie. Ihr Sohn habe sie ausgetrickst. Mit der Kreditkarte hätte er sich eigentlich Essen kaufen sollen, überwies sich damit aber Geld auf sein eigenes Konto.

Geld ist wohl weg

Die Mutter sei am Boden zerstört und sagt, dass sie zu wenig Zeit gehabt habe, ihren Sohn zu kontrollieren. Sie will nun herausfinden, warum ihr Sohn so viel Geld ausgegeben hat, damit es in Zukunft nicht zu noch mehr bösen Überraschungen kommt.