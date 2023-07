Stadt Zürich: Kind am Boden – schon Gewaltvorwürfe gegen Zürcher Stadtpolizei

Darin legen drei Polizisten einen Buben in Handschellen und legen ihn auf den Boden.

Die Szenen waren für den 53-jährigen S.V.* nur schwer zu ertragen: Als er am Mittwochnachmittag zu Fuss in der Stadt Zürich von Stadelhofen in Richtung Kreuzplatz unterwegs war, fiel ihm das Schreien eines Jungen auf, den er auf zehn bis zwölf Jahre schätzte.