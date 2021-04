Screenshot/International Journal of Surgery Case Reports

Die Eltern brachten ihren kleinen Jungen zum Arzt, weil sein linker Hodensack merkwürdig angeschwollen war. Von «zwei Haut-Ausbuchtungen» war die Rede, schreiben Shakir Saleem Jabali und Ayad Ahmad Mohammed von der chirurgischen Fakultät der Universität Duhok in ihrer im «International Journal of Surgery Case Reports» veröffentlichten Fallstudie.

Untersuchungen des drei Monate alten Buben zeigten, dass die vermeintliche Schwellung auf zwei zusätzliche Penisse zurückging, von denen jedoch nur einer vollständig ausgeformt gewesen sein soll. Während dieser etwa einen Zentimeter lang war, brachte es der andere auf eine Länge von etwa zwei Zentimetern. Die Mediziner stellten noch einen weiteren Unterschied fest: So war nur einer der bisher verborgenen Penisse mit dem bereits bekannten Hauptglied verbunden. Der andere sei dagegen unter dem Hodensack verborgen gewesen.

Erfolgreiche Operation

Die Operation verlief erfolgreich: So sind auch in der Nachbeobachtung des Jungen keinerlei Komplikationen aufgetaucht. Um diese auch für die Zukunft auszuschliessen, rieten die Ärzte den Eltern ihres kleinen Patienten, besonders in der Pubertät regelmässig einen Arzt zu konsultieren.