Diagnose Diphallie – Bub (7) lebte bis jetzt mit zwei Penissen – aber ohne Anus

Screenshot/International Journal of Surgery Case Reports

Von einem Bub mit sogar drei Penissen berichteten im Jahr 2020 zwei Ärzte. Laut dem im «International Journal of Surgery Case Reports» veröffentlichten Fallbericht brachten die Eltern ihren damals dreimonatigen Sohn zum Arzt, weil sein linker Hodensack merkwürdig angeschwollen war. Untersuchungen haben dann gezeigt, …

Seit dem 17. Jahrhundert wurden nur rund 100 Fälle beschrieben. Am bekanntesten ist der Fall des sogenannten «Diphallic-Dude», der in seiner Autobiografie «Mein Leben mit zwei Penissen» von seinem Leben mit Doppelgenital berichtet.

Urology Case Reports: S. Agzamkhodjayev et al., 2022

Die Diagnose ist selten: Weltweit sind nur rund 100 Fälle in 400 Jahren bekannt.

Der Siebenjährige hatte zwei Penisse. Er litt an sogenannter Diphallie.

Am bekanntesten ist der Fall des sogenannten «Diphallic-Dude», der in seiner Autobiografie «Mein Leben mit zwei Penissen» von seinem Leben mit Doppelgenital und in weiteren Büchern von seinem Sexleben berichtet.