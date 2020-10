In Biel kam es zu einer Kollision zwischen einem Schuljungen und einem Auto. Der Junge wurde dabei verletzt. (Symbolbild)

Am Montagmorgen, 26. Oktober, kam es zu einem Unfall zwischen einem Jungen im Schulalter und einem Auto. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, wollte der Junge gegen 7.05 Uhr mit seinem Trottinett den Fussgängerstreifen am Oberen Quaiweg, Höhe Verzweigung Bubenbergstrasse überqueren. Kurz daraufhin kam es zu einer Kollision mit einem aus Biel in Richtung Bözingen fahrenden Auto.