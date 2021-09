Ersigen BE - Bub nach Unfall mit Lastwagen schwer verletzt ins Spital geflogen

In Ersigen wurde ein Junge von einem Lastwagen erfasst.

Aus noch nicht geklärten Gründen wurde ein Kind Mittwoch Mittag von einem Lastwagen erfasst, wie die Kantonspolizei Bern in einem Communiqué schreibt. Demnach war der Bub auf der Landstrasse in Ersigen BE unterwegs. Als er beabsichtigte eine Kreuzung zu überqueren, kam es zu einem gravierenden Unfall. Er wurde dabei schwer verletzt. Nach der Versorgung von Ersthelfern und einem Ambulanzteam wurde er mit der Rega ins Spital geflogen.