Polizeimeldungen Ostschweiz

Bub rennt in Auto und wird über Hecke katapultiert

Am Mittwochabend ist in Malans GR ein Bub aus einem Feldweg in die Strasse gesprungen. Dort wurde er von einem Auto erfasst. Das Kind blieb mittelschwer in der Wiese verletzt liegen.

von Tabea Waser

Malans GR, 27.05.2020: Ein Lenker (47) fuhr Richtung Malans. Gleichzeitig sprang ein Vierjähriger von einem Feldweg kommend aus dem Schutz einer Hecke auf die Malanserstrasse hinein. Trotz Vollbremsung kam es zur Kollision. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Bub über eine Hecke katapultiert und blieb mittelschwer verletzt auf der Wiese liegen. Durch Drittpersonen wurde das Kind und der Vater betreut. Ein Ambulanzteam der Rettung Chur überführte das verletzte Kind zusammen mit dem Vater ins Kantonsspital Graubünden nach Chur.

Ein 47-jähriger Lenker fuhr am Mittwoch kurz vor 18.50 Uhr von Landquart kommend in Richtung Malans. Gleichzeitig sprang ein vierjähriger Bub von einem Feldweg kommend links aus dem Schutz einer Hecke auf die Malanserstrasse hinein.

Trotz Vollbremsung konnte der Fahrzeuglenker eine Kollision mit dem Kind nicht verhindern, wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung schreibt. Durch die Wucht des Aufpralls wurde es über eine Hecke katapultiert und blieb mittelschwer verletzt auf der Wiese liegen. Durch Drittpersonen wurde das Kind und der Vater betreut.