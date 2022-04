Riehen BS - Bub rettet 79-Jährige bei Bahnschranke – ihre Tochter sucht den jungen Helden

Der Vorfall ereignete sich zwischen 16 und 17 Uhr am Bahnübergang Schmiedgasse.

Sandra Gil aus Riehen BS zeigt den Ort, wo ein Bub ihrer 79-jährigen Mutter half, als sie am Bahnübergang stürzte.

Vergangene Woche stürzte eine 79-Jährige an einem Bahnübergang in Riehen BS, als der Zug schon im Anmarsch war.

Am Freitagnachmittag kam eine 79-jährige Frau in Riehen BS auf dem Bahnübergang Schmiedgasse zu Fall, als das Signal schon die Anfahrt eines Zuges ankündigte, und konnte aus eigener Kraft nicht aufstehen. Es war zwischen 16 und 17 Uhr. Ein bisher unbekannter Bub eilte der Frau zu Hilfe und half ihr auf, sodass sie die Schienen queren konnte, bevor sich die Schranken senkten. Sandra Gil, die Tochter der Gestürzten, sucht nun nach dem «jungen Helden», wie Telebasel berichtet.

«Meine Mutter hat mir geschrieben und wir haben telefoniert. Sie stand unter Schock», sagt Gil zu 20 Minuten. Im Gespräch zeigt sie sich beeindruckt, dass der Bub trotz des herannahenden Zuges half. Laut ihrer Mutter habe er auch Angst gehabt, habe aber trotzdem mutig eingegriffen. «Er fragte sie danach sogar, ob er sie nach Hause bringen soll», so Gil. Für sie ist der Bub ein Held und sie wolle ihn unbedingt ausfindig machen, um sich bei ihm zu bedanken.

Etwa neun Jahre alt, bitte melden!

Leider sei ihre Mutter nach dem Vorfall nicht in der Lage gewesen, den Buben nach seinem Namen zu fragen oder sich sein Aussehen zu merken. «Sie schätzt sein Alter auf etwa neun Jahre», sagt Gil. Auf Facebook hat sie einen Aufruf gestartet, um den jungen Retter zu finden. Der Beitrag wurde über 500 Mal geteilt. Auch mit den Schulen vor Ort sei sie in Kontakt. Ihre Mutter erhole sich indes vom Zwischenfall, habe aber noch Schmerzen vom Sturz.

Haben Sie gesehen, was passiert ist, oder kennen den Buben, der der Frau geholfen hat? Gerne bringen wir Sie mit der Familie in Verbindung. Sie erreichen uns per Mail oder telefonisch unter 061 269 80 20.