Unfall bei Wanderung in den USA – Bub stürzt 21 Meter in die Tiefe, Vater klettert hinterher

Dieser Bub hat am 15. Oktober 2021 einen schweren Unfall überlebt – unverletzt: Der Kleine war 21 Meter bei der Red-River-Schlucht im Nationalpark Daniel Boone in Kentucky hinuntergestürzt.

In den USA ist ein Vierjähriger bei einer Wanderung in eine 21 Meter tiefe Schlucht gestürzt.

Ein vierjähriger Bub aus den USA hatte bei einer Wanderung im Nationalpark Daniel Boone in Kentucky gleich mehrere Schutzengel an seiner Seite: Das Kind rutschte bei der Red-River-Schlucht aus und stürzte 21 Meter in die Tiefe. Wie durch ein Wunder erlitt es nur ein paar wenige Schürfungen und Prellungen an den Beinen und Armen.

Die Familie war am Freitag gegen 14 Uhr in der Nähe des Princess Arch unterwegs, als ihr Sohn von der Klippe stürzte. Kurzerhand kletterte der Vater die Felswand hinunter, um seinen Sohn zu retten. Von dort aus trug er ihn bis zu einem Highway und alarmierte die Rettungskräfte , wie der Lokalsender WDRB berichtet .

Der Junge wurde von Sanitätern und Sanitäterinnen untersucht, doch durfte schon gleich von seiner Mutter in den Arm genommen werden. Er war unverletzt. « Der Kleine war sehr gesprächig und an Superhelden interessiert » , schreiben die Einsatzkräfte des Wolfe County Search and Rescue Team auf ihrer Facebook-Seite. Doch an diesem Tag sei er « der einzige Superheld » gewesen , so die Retter und Retterinnen .