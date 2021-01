Bürglen TG, 03.01.2021: Ein achtjähriger Bub musste mit schweren Kopfverletzungen ins Spital geflogen werden. Gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei war der Bub an der Türliackerstrasse mit seinem Kickboard unterwegs. Gemäss bisherigen Erkenntnissen wollte er von einer ungefähr 50 Zentimeter hohen Mauer springen. In der Folge stürzte er und wurde schwer am Kopf verletzt. Nach einer Erstversorgung wurde er durch die Rega ins Spital geflogen.