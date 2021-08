Rega-Einsatz - Bub verletzt sich bei Canyoning-Unfall im Tessin

Am Montag ereignete sich im Tessin ein Canyoning-Unfall, bei dem ein Kind mit der Rega ins Krankenhaus transportiert werden musste. Augenzeuge R.F. half bei der Rettungsaktion.

Das Kind sei etwa vier bis sechs Meter in die Tiefe gestürzt, berichtet ein Augenzeuge. Er sei aber nicht lebensbedrohlich verletzt, sagt die Rega.

Die Canyoning-Gruppe seien Touristen aus Litauen gewesen.

Am frühen Montagnachmittag ereignete sich im Boggera Canyon in der Region Cresciano TI ein Unfall. Dabei hab e sich e in Bub beim Canyoning verletzt , berichtet ein Augenzeuge. Die Rega bestätigt den Einsatz , die Verletzungen des Kindes seien nicht lebensbedrohlich.

Zur Zeit des Unfalls war R.F. in der Nähe der Unfallstelle a m Freitauchen . Die Rega sei direkt auf ihn zugesteuert und habe sich mit Handzeichen vergewissert, dass bei ihm alles in Ordnung sei. F. habe die Rettungskräfte den Hang weiter hoch gelotst und sich mit seinem Hund auf den Weg zur Unfallstelle gemacht, um unterstützen zu können.

Kommunikationsschwierigkeiten

Dort angekommen, habe er ein en Bub im Primarschulalter im seichten Wasser liegen sehen – w omöglich habe sich das Kind beim C a nyoning zu früh aus der Sicherungsschlinge au sgehakt u nd sei mehrere Meter in die Tiefe gestürzt , vermutet F.

Die Gruppe von vier Erwachsenen und sieben Kindern sei aus Litauen gewesen und h abe sich n icht gut mit der Notärztin verständigen können – F. half aus: «Da ich russisch spreche, konnte ich vermitteln . » Zudem versuchte er das verletzte Kind zu beruhigen: Es habe vor Kälte gezittert und Angst gehabt.

Canyoning-Führer aus dem Internet

Wie die Rega mitteilt, wurde der Bub s tabilisiert u nd mit Hilfe der Rettungswinde vom Unfallort weg transportiert worden. In Lodrino TI sei d ann d as verletzte Kind auf eine Vakuummatratze verlagert u n d n ach Bellinzona ins Krankenhaus transportiert worden.

Die Touristen aus Litauen waren laut F. ohne Guide unterwegs, sondern h atten sich aus dem Internet einen Canyoning-Führer heruntergeladen. E s s ei nicht das erste Mal, dass hier ein Unfall passier e, sagt F., der selbst Extremsportarten ausüb t.

«Laien, die nicht mit professionellen Canyoningführer unterwegs sind, sind sich der Schwierigkeiten der gewählten Route oder der Folgen ungünstiger Wetterverhältnisse nicht immer ausreichend bewusst», sagt Pierre Mathey, Geschäftsführer beim Schweizer Bergführerverband ( SBV ) . Die Ausübung einer Aktivität in der Natur sei nie ohne Gefahren, ein Nullrisiko gebe es nicht. Beim SBV sieht man die Ursachen von Canyoning-Unfällen bei schlechter Vorbereitung, mangelnder Kenntnis der Strecke, Nichtbeachtung von Wetterverhältnissen und wenn Gruppen nicht von einem qualifizierten Canyoning-Guide begleitet werden.