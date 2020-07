Polizei sucht Zeugen

Bub von Auto erfasst und schwer verletzt

In Bellach SO hat sich ein Verkehrsunfall ereignet, bei welchem ein Kind schwer verletzt wurde. Es musste hospitalisiert werden.

An der Kreuzung Selzacherstrasse/Allmendgasse wurde in Bellach ein Kind von einem Auto erfasst.

Bei einem Verkehrsunfall in Bellach SO ist ein Knabe im Vorschulalter am frühen Montagabend schwer verletzt worden. Laut Polizei brachte ihn der am Unfall beteiligte Autofahrer ins Spital.