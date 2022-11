Chicago (USA): Bub beinahe ertrunken – er wollte Fussball vom vereisten Teich holen

Dramatische Rettung in einem Vorort von Chicago (Illinois). Bei dem Versuch, einen Fussball von einem vereisten Teich zu holen, stürzte ein Neunjähriger hinein. Als die Polizei am Tatort eintraf, versuchte bereits die Mutter des Neunjährigen, ihr Kind vor dem Ertrinken zu retten und geriet selbst in eine Notlage. Mit Seilen konnten die Polizisten schliesslich Mutter und Kind rechtzeitig an Land ziehen.