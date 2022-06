Ursenbach BE : Buben verletzen sich durch Fritteuse – Badi bietet keine Pommes mehr an

Im Schwimmbad in Ursenbach BE verbrannten sich bei einem Unfall mit einer Fritteuse zwei Knaben. Nun werden vorübergehend keine Pommes Frites verkauft.

In der Badi der Oberaargauer Gemeinde Ursenbach kam es am vergangenen Sonntagnachmittag zu einem Unfall: Eine im Freien aufgebaute Fritteuse stürzte um, zwei Knaben verbrannten sich am herausspritzenden Öl. Wie die Gemeinde in einer Mitteilung schreibt, leistete das Badi-Personal, unterstützt von Badegästen, erste Hilfe und alarmierte die Rettungsdienste. «Der Gemeinderat Ursenbach bedauert diesen Vorfall zutiefst und hat sofort zusätzliche Sicherheitsmassnahmen angeordnet.» Die «Berner Zeitung» hatte als erstes über den Unfall berichtet.