Bubendorf: Betrunkener Lenker hinterlässt Spur der Verwüstung

In der Nacht von Freitag auf Samstag verursachte ein Autofahrer auf der Kantonsstrasse in Bubendorf einen Unfall, wie die Polizei Basel-Landschaft in einer Medienmitteilung mitteilte. Er sei aus Reigoldswil herkommend in Richtung Liestal gefahren. Kurz nach der Verzweigung Neuhof hätte er das Auto dann – aus nicht abschliessend geklärten Gründen – auf eine Verkehrsinsel gefahren. Er kollidierte dabei mit mehreren Verkehrssignalen und fuhr diese um, so die Baselbieter Polizei. Nach der Kollision fuhr der Autofahrer noch weitere 90 Meter, bevor er auf der Gegenspur anhielt. Verletzt wurde dabei niemand.