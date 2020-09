Verzweifelte Suche : Buchautor lässt Manuskript des nächsten Romans im Zug liegen

Schriftsteller Daniel Grob vergass das handschriftliche Manuskript seines nächsten Buches im Zug nach Konstanz. Verzweifelt hofft er, dass das Notizbuch wieder zu ihm findet.

1 / 8 Im Zug Richtung Konstanz liess Buchautor Daniel Grob sein Notizbuch liegen. KEYSTONE Der Verlust ist mehr als ärgerlich: Im Notizbuch hat Grob die erste Fassung seines nächsten Romans niedergeschrieben. zvg Der Roman soll den Titel «Der Polizist» tragen. zVg

Darum gehts Buchautor Daniel Grob hat sein Notizbuch im Zug vergessen.

Ärgerlich: Darin hat der Bieler die erste Fassung seines nächsten Romans niedergeschrieben.

Nun bittet er die Bevölkerung um Mithilfe.

«Ich schreibe Ihnen mit einem etwas ungewöhnlichen Anliegen, für das ich mir keine andere Hilfe mehr weiss!» Mit diesen verzweifelten Zeilen beginnt die E-Mail von Buchautor Daniel Grob an die 20-Minuten-Redaktion. Was den 64-jährigen Vollblutschreiber so bedrückt: «Das handschriftliche Manuskript meines nächsten Romanprojekts, das etwa zur Hälfte vorlag, ist verschwunden.» Dies sei einerseits seiner eigenen Ungeschicklichkeit zu verdanken, «aber leider auch der Unehrlichkeit des Finders».

Am 7. September reiste der Autor aus Biel mit dem Zug in Richtung Konstanz, wo er seine Ferien coronabedingt verbringen wollte. Erst als Grob im Hotel ankam, bemerkte er, dass er etwas Wichtiges im Zug vergessen hatte: sein Notizbuch, in dem er die erste Fassung seines neusten Romans «Der Polizist» niederschrieb.

Es gibt keine Kopie

«Alle anderen Gegenstände im Rucksack inklusive Fotoapparat sind mir eigentlich egal, die können die unehrlichen Finder von mir aus behalten – aber das Manuskript ist unersetzlich und sehr schwierig wieder zu rekonstruieren», so Grob. Gut 20 Arbeitsstunden habe er in diesen Entwurf investiert. Da der Autor seine Skizzen immer handschriftlich niederschreibt, gebe es keine Kopie des Werks.

«Ich habe alle Hebel in Bewegung gesetzt, habe bei den SBB und im Fundbüro in Konstanz nachgefragt. Leider ohne Erfolg.» Nun hofft Grob, dass vielleicht ein 20-Minuten-Leser sein Manuskript gefunden oder gesehen hat. Das Notizbuch sei dunkelgrün, liniert und mit einem Gummibandverschluss versehen. Der Autor bittet jeden, der etwas darüber weiss, ihn via E-Mail zu kontaktieren: info@schreibmobil.ch