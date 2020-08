Uhrenhändler

Bucherer baut 370 von 2400 Arbeitsplätzen ab

Die Corona-Krise hat die Uhrenbrache mit voller Wucht getroffen. Weil Touristen aus Asien ausbleiben, muss Bucherer 370 Stellen abbauen.

Bucherer sei stark von der Krise im Tourismus betroffen, begründete die Gruppe den Stellenabbau in einer Mitteilung vom Mittwoch. Das Ausbleiben asiatischer Touristen seit Januar belaste vor allem das Geschäft in der Schweiz, die Umsätze seien entsprechend eingebrochen.

Sozialplan in Arbeit

Bis zu 170 Stellen will Bucherer alleine am Hauptsitz und im Laden in Luzern abbauen. Weitere 50 Arbeitsplätze gehen in den restlichen Boutiquen in der Schweiz verloren. Insgesamt beschäftigt Bucherer in der Schweiz rund 1'100 Mitarbeitende.