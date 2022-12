Philipp Leimgruber: Buchhalter und Ex-Schwinger will im Football für Furore sorgen

Philipp Leimgruber spielt in der kommenden Saison für die Helvetic Guards in der ELF. Seinen Job als Buchhalter will er trotzdem behalten.

Darum gehts Der Football wächst weiter in Europa.

Philipp Leimgruber spielt ab 2023 in der höchsten europäischen Liga.

Dies obwohl er erst im Jahr 2021 mit dem Football begann.

Im Jahr 2023 wird in der Schweiz wieder ein neues Football-Team am Start sein. Die Helvetic Guards werden in der europäischen Topliga, der European League of Football teilnehmen. Nach und nach werden nun die Spieler des Teams bekanntgegeben. Rund 45 Spieler im Kader müssen vom Liga-Reglement aus der Schweiz kommen.

Einer davon, ist Philipp Leimgruber aus Luzern. Seine Karriere ist durchaus ansehnlich. Allerdings nur, weil sie bislang so kurz ist. Der 32-Jährige spielt nämlich erst seit 2021 American Football. Zuvor war er Schwinger, spielte Fussball und war immer im Kraftsport aktiv. Doch nur eine Saison in der tiefsten Schweizer Liga reichte für den Sprung in die höchste deutsche Football-Liga, der GFL. Wie hat er das geschafft?

Zehn Stunden unterwegs fürs Training

Leimgruber erklärt: «Ich wurde durch GFL-Scouts auf Instagram angeschrieben. Sie wollten meine Statistik wissen und Highlight-Videos sehen.» Mit einem Lächeln ergänzt der Luzerner: «Solche Videos gibt es in der tiefsten Schweizer Liga halt nicht.» Dennoch haben die Scouts ihn zu Probetrainings eingeladen. Gleich bei zwei Teams war er zu Gast.

Am Ende entschied er sich für Razorbacks aus Ravensburg. «Es war halt viel näher», so Leimgruber, der seinen Schweizer Wohnort behalten wollte. Der Verteidiger: «Nur für die Trainings bin ich zehn Stunden in der Woche Auto gefahren.» An Spieltagen sei es dann noch länger gegangen.

Auswärtsspiele in Mailand und Barcelona

Nun wird das wohl nur noch bei Auswärtsreisen der Fall sein. Trainiert wird nämlich in der Region Luzern. Die sechs Heimspiele der Guards finden in Wil statt – weniger Autofahren also für den Buchhalter, der nun als Semi-Profi unterwegs ist. Er will jedoch weiter 100 Prozent arbeiten. «Sinn und Zweck der Guards ist es, dass man weiterhin arbeitet», sagt er. Wie der Footballer gegegenüber 20 Minuten sagt, geht das nicht immer auf. «Bei den Auswärtsspielen nehme ich am Montag dann frei, da habe ich aber genügend Ferientage.

Natürlich sei es ein Ziel des Teams, dass sich die Spieler stärker auf Football konzentrieren können und vom Sport leben können. Der 32-Jährige sagt aber auch: «Ich spiele nicht für Geld, für das habe ich meinen Job.» Es gehe ihm um «geilen Football». Diesen kann er dann in der nächsten Saison auch bei Auswärtsreisen spielen. Dafür geht es zum Beispiel nach Barcelona oder auch Mailand.

1,87 Meter und 120 Kilogramm

Die Guards hoffen natürlich auch für die Finanzierung auf gut 2000-3000 Fans bei ihren Heimspielen. «Wir wollen ein Kessel-Feeling, eine tolle Stimmung», erklärte General Manager in einem Interview mit 20 Minuten. Zöller erklärt: «Ticketing ist ein wichtiger Teil zum Finanzieren des Teams. Wir rechnen aber natürlich mit weniger.»

Bei den Helvetic Guards sind Football-Kenner mit NFL-Vergangenheit tätig. «Es ist eine grosse Ehre für mich», so Leimgruber. Alle profitieren davon und sehen das als grosse Chance. Mit seinen 187 Zentimetern und einem Gewicht von fast 120 Kilogramm hat Leimgruber die besten Vorraussetzungen für eine gute Karriere in der European League of Football. Gute Verbindungen zum Football hat er übrigens auch durch seine Freundin. «Sie hat mich zum Sport gebracht und ihr Vater war Nationalcoach der Schweizer Football-Nati.»