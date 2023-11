Buchrezension: Sehnsucht nach Italien

«Ich will das Leben als ein Fest haben, will Licht sehen, das hinter keinem Berggipfel untergeht!» Michele wünscht sich das, in Gedanken versunken, auf dem Balkon eines Hotelzimmers in Meran. Der Sohn italienischer Emigranten ist in sein Kindheitsland geflüchtet, nachdem die Schweiz ihm nicht zur Heimat geworden ist. Womit er nicht allein ist im Roman «Der Italiener», der eigentlich von einem Italiener und zwei Italienerinnen handelt. Im Gepäck hat Michele die Briefe, die seine Grossmutter nach dem 1. Weltkrieg aus Zürich an ihre Schwester nach Italien schrieb: Geständnisse einer Emigrantin, die als Ehefrau und Mutter in Zürich nicht glücklich wurde. Und in einer italienischen Anstalt besucht Michele seine Nichte Giovanna, die in der Schweiz als junges Mädchen vergewaltigt worden ist und das Trauma unter dem Titel «Die Blendung» zu verstörenden Bekenntnissen verarbeitet.