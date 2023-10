Hund bringt E-Scooter-Fahrer zu Fall

Der Unfall geschah beim Schulhaus Suhrenmatt in Buchs AG.

Beim Schulhaus Suhrenmatt in Buchs AG riss sich ein Hund los und kollidierte mit einem E-Scooter-Fahrer.

Ein E-Scooter-Fahrer stürzte am 22. September in Buchs AG wegen eines Hundes. Der Zwölfjährige fuhr mit seinem E-Scooter auf dem Suhrenmattweg in Buchs Richtung Aarau-Rohr. Beim Schulhaus Suhrenmatt kam es dann zu einer Kollision mit einem Hund, welcher sich auf dem Zopfweg losreissen konnte.