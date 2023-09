Buchs: Das ist die Ursache für den Selbestunfall

Auch am Mercedes der Lenkerin entstand hoher Schaden.

Das ist passiert

An einem Freitag Anfang Mai kurz vor Mittag bog eine 70-Jährige mit ihrem Mercedes in Buchs auf die Churerstrasse und wollte dort zu einem Parkplatz bei einem Restaurant fahren. Vor ihr fuhr laut eigenen Angaben ein langsamer fahrendes Auto. «Da ihr Fahrzeug jedoch nicht langsamer geworden sei, hat sie das vor ihr fahrende Fahrzeug links überholt», steht im Strafbefehl der Staatsanwaltschaft. Mit nach wie vor hohem Tempo fuhr sie weiter und kam dabei mit ihrem Coupé auf die Gegenspur und fuhr auf dem Trottoir weiter. Dabei streifte der Mercedes ein anderes Auto. Die Liechtensteinerin kümmerte das wenig: Sie fuhr weiter, erneut teilweise auf der falschen Strassenseite und wieder auf ein Trottoir und schliesslich krachte sie frontal in eine Strassenlaterne. Das Auto drehte sich darauf im Uhrzeigersinn und kam schliesslich zum Stillstand.