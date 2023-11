Buchs SG: Fahrgast sticht Taxifahrer nieder und flüchtet mit dessen Auto

Am Dienstagabend hat ein Unbekannter einen Taxifahrer (46) mit einer Stichwaffe schwer verletzt. Das Opfer ist schwer verletzt (Symbolbild).

Am Dienstag fuhr ein 46-jähriger Taxifahrer zusammen mit einem unbekannten Fahrgast in seinem Taxi nach Buchs SG. Dabei kam es aus unbekannten Gründen zu einem Streit zwischen den beiden Personen. Mutmasslich auf der Höhe der Fabrikstrasse hat der Mitfahrer den Taxifahrer mit einer Stichwaffe schwer verletzt, schreibt die Kantonspolizei St. Gallen in einer Mitteilung. «Wir können aus ermittlungstaktischten Gründen nichts Genaueres über die Art der Stichwaffe sagen oder darüber, wie der Täter das Opfer verletzt hat», sagt Pascal Häderli, Sprecher der Kantonspolizei St. Gallen, auf Anfrage von 20 Minuten.