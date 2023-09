Buchs ZH: 23-Jähriger verunfallt tötlich

In einer langgezogenen Linkskurve geriet das Auto aus noch ungeklärten Gründen über den rechten Fahrbahnrand hinaus. In der Folge kollidierte das Auto heftig mit einem Baum und kam ungefähr fünf Meter unterhalb der Strasse im Wald zum Stillstand.

Kurz nach 11.30 Uhr meldete eine Autofahrerin ein stark beschädigtes Auto im Gebüsch am Waldrand an der Boppelserstrasse. Die sofort ausgerückten Rettungskräfte fanden in dem verunfallten Personenwagen einen leblosen Mann, teilt die Kantonspolizei Zürich am Dienstag mit.