An Mittelmeer-Küste : Buckelwal an Strand angeschwemmt und verendet

Im französischen Küstenstädtchen La Grande-Motte wurde am Mittwoch ein Buckelwal angeschwemmt. Als Tierschützer dem Tier zu Hilfe kommen wollten, war es schon tot.

Ein sieben Meter langer Buckelwal ist an der französischen Mittelmeerküste angeschwemmt worden und verendet. «Als wir ankamen, war er schon tot», sagte die Tierpflegerin Élodie Sene, die im Aquarium der südfranzösischen Stadt Grau-du-Roi arbeitet und am Mittwoch zum Strand von Carnon gerufen wurde. «Ich habe so etwas noch nie gesehen. Es ist das erste Mal, dass ich so etwas am Mittelmeer sehe.»