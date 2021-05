Bucket Hats sind diesen Sommer gehäkelt

Die Shows für Frühling und Sommer 2021 kündigten den Häkeltrend bereits an. Bei Fendi baumelten Häkeltaschen in Pastellfarben von den Handgelenken der Models und Bottega Veneta sowie Valentino zeigten gar gehäkelte Kleider:

Jetzt tröpfeln die gehäkelten Kleidungsstücke in unseren Feed – vorzugsweise in Form gehäkelter Bucket Hats.

Der Trend erinnert an die Cottagecore-Ästhetik, die im vergangenen Pandemiejahr ein Hoch erlebte. Bei Cottagecore dreht sich alles um die Rückkehr in ein beschauliches, gemütliches und ländliches Leben. Modisch stehen dabei Kleider mit Rüschen, Strick und eben Gehäkeltes im Mittelpunkt.

Leichte Kopfbedeckung für heisse Tage

In gehäkelter Form weicht der Bucket Hat oder Fischerhut zwar total von seinem ursprünglichen Verwendungszweck ab – früher wurde die Kopfbedeckung beim Fischen (daher auch der Name) als Regenschutz geschätzt – dafür halten die kleinen Löcher schön kühl. Dass der Hut somit für einen angenehmen Temperaturausgleich an warmen Sommertagen sorgt, hat auch Bella Hadid entdeckt und den Bucket Hat als Krönung ihrer Urlaubsgarderobe erkoren:

DIY oder Designer

Wer nicht selbst die Häkelnadel in die Hand nehmen will, wird zum Beispiel auf Etsy fündig. Dort findet sich vom Fischerhut in Frosch-Optik bis zum unifarbenen Modell so ziemlich alles.