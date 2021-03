Als Meghan und Harry noch zu den Royals gehörten, präsentierten sie ihren ersten Sohn. Video: 20min

Darum gehts Die Londoner «Times» berichtete, dass im Jahr 2018 innerhalb des Palasts eine Beschwerde gegen Meghan wegen Mobbings die Runde machte.

Die Herzogin von Sussex wehrte sich gegen die Vorwürfe.

Doch nun will der Buckingham-Palast der Affäre genauer nachgehen.

Hektisch geht es zurzeit in London zu und her: Erst am Mittwoch hatten sich Herzogin Meghan (39) und Prinz Harry (36) über einen Vertreter gegen Berichte über Mobbing-Vorwürfe von Palast-Mitarbeitern gewehrt, Stunden später kündigte der Buckingham-Palast an, dass eine Untersuchung eingeleitet werde.

«Wir sind eindeutig sehr besorgt über die in der Times veröffentlichten Vorwürfe ehemaliger Mitarbeiter des Herzogs und der Herzogin von Sussex. Aus dem Grund wird ein Human-Resources-Team die im Artikel beschriebenen Umstände untersuchen», heisst in einem Communiqué, das britische Medien publik machen. Mobbing und Belästigung am Arbeitsplatz würden nicht toleriert, so der Palast.

«Schwierige Forderungen» der Herzogin

Die Bombe war kurz vor der geplanten Ausstrahlung des mit Spannung erwarteten Interviews von Herzogin Meghan (39) und Prinz Harry (36) mit US-Talkmasterin Oprah Winfrey (67) geplatzt. Die Londoner «Times» hatte berichtet, dass im Jahr 2018, nicht lange nach der Hochzeit des Paares, innerhalb des Palasts eine Beschwerde gegen Meghan wegen Mobbings die Runde machte.

Demnach sollen unter anderem zwei persönliche Assistentinnen der ehemaligen US-Schauspielerin wegen des hohen Drucks hingeworfen haben, den Meghan aufgebaut habe. Die Ehefrau von Prinz Harry soll ein früheres Mitglied des Personals schikaniert haben. Auch soll die 39-Jährige gegenüber dem Personal gemeint haben, es sei «nicht meine Aufgabe, Menschen zu verwöhnen», nachdem die Mitarbeiterinnen aufgrund der «schwierigen Forderungen» der Herzogin angefangen hatten zu weinen. Weiter ist von Demütigungen die Rede.

Eine offizielle Beschwerde war damals bei Jason Knauf eingegangen, dem damaligen Kommunikationssekretär der Herzogin von Sussex und ihres Gatten. Knauf arbeitet inzwischen für Harrys älteren Bruder Prinz William.

Anwälte sprechen von einer Schmutzkampagne

Meghans Anwälte bezeichneten die Vorwürfe in einem Schreiben an die «Times» als «kalkulierte Schmutzkampagne, die auf irreführender und schädlicher Falschinformation beruht». Es sei kein Zufall, dass diese «verzerrten, einige Jahre alten Vorwürfe» an die britische Presse herangetragen würden, kurz bevor Meghan und Harry «offen und ehrlich über ihre Erfahrungen der vergangenen Jahre» sprechen wollten.

«Meghan ist traurig über die jüngste Attacke gegen ihre Person, besonders als jemand, der selbst Ziel von Mobbing gewesen ist und sich ganz der Aufgabe verschrieben hat, diejenigen zu unterstützen, die Schmerz und Trauma erlitten haben», fügte ein Sprecher Meghans und Harrys auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur hinzu.