Infektion : Buckingham-Palast erklärt, warum Prinz Philip im Spital ist

Seit über einer Woche ist Prinz Philip im Spital. Jetzt gibt das britische Königshaus erstmals Auskunft über die Hintergründe.

In wenigen Tagen soll er bereits wieder entlassen werden.

Der britische Prinz Philip (99) wird nach Angaben des Buckingham-Palasts im Krankenhaus wegen einer Infektion behandelt. «Er fühlt sich wohl und spricht auf die Behandlung an, es wird jedoch nicht erwartet, dass er das Krankenhaus in den kommenden Tagen verlässt», teilte der Palast am Dienstag britischen Berichten zufolge mit. Es ist das erste Mal, dass ein Grund für den Krankenhausaufenthalt des Ehemannes von Königin Elizabeth II. genannt wird.