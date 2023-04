Bud Light: Marketing-Chefin ersetzt nach umstrittener Trans-Werbung

Die Biermarke Bud Light wurde in Amerika stark kritisiert für die Werbe-Partnerschaft mit der Transgender-Influencerin Dylan Mulvaney.

Die Marketingleiterin von Bud Light, die hinter der umstrittenen Werbekampagne von Dylan Mulvaney steht, hat sich gemäss verschiedenen Berichten eine Auszeit genommen. Alissa Heinerscheid, Marketing-Vizepräsidentin des beliebten Biers, werde durch Todd Allen, Vizepräsident für globales Marketing bei Budweiser, ersetzt, hiess es am Freitag. Ob Heinerscheid dauerhaft ersetzt wird, ist unklar.

Vorausgegangen war eine umstrittene Partnerschaft der Brauerei mit einer Transgender-Influencerin, die durch Posts über ihre Geschlechtsumwandlung in den sozialen Medien berühmt wurde. Bud Light sah sich daraufhin mit heftigen Reaktionen konfrontiert.

Dylan Mulvaney ist eine trans Frau, die Werbung für Bud Light und Nike macht. Die 26-Jährige ist unter anderem auf Tiktok und Instagram und hat rund 12,5 Millionen Follower. Mehr über sie erfährst du in diesem Artikel .

Was geschehen war

Einen Tag bevor Mulvaney die Partnerschaft ankündigte, wurde Heinerscheid in einem Podcast interviewt, wo sie über ihre Arbeit bei der Umwandlung der Marke Bud Light sprach. «Ich bin Geschäftsfrau und hatte einen klaren Auftrag, als ich Bud Light übernahm: Diese Marke ist im Niedergang begriffen, und zwar schon seit langer Zeit, und wenn wir es nicht schaffen, junge Konsumenten für diese Marke zu gewinnen, wird es keine Zukunft für Bud Light geben», sagte Heinerscheid gemäss der «New York Post». Dazu sei es nötig, den Ton zu ändern und eine Kampagne zu haben, «die wirklich inklusiv ist, die sich leichter, heller und anders anfühlt und sowohl Frauen als auch Männer anspricht».

Als die Partnerschaft mit Dylan Mulvaney bekannt wurde, schlug der Biermarke blanker Hass entgegen. Das sei Gender-Propaganda, woke und entfremdend, wüten Konservative und Republikaner. Der Musiker Kid Rock schoss als Reaktion mit dem Sturmgewehr auf ein Six-Pack Bud Light, der Hashtag «go woke, go broke» (sinngemäss: «wer auf woke setzt, geht pleite») trendete wieder, und Anheuser-Busch hat in zwei Wochen 4,5 Milliarden US-Dollar an Aktienwert verloren. Der Kurs der Aktie sank um rund 4,5 Prozent.