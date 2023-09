Schiffsunglück: Kapitän in Budapest zu Gefängnisstrafe verurteilt

Vier Jahre nach einem Schiffsunglück auf der Donau mit 28 Toten hat ein Gericht in Budapest den Kapitän eines Flusskreuzers zu einer fünfeinhalbjährigen Gefängnisstrafe verurteilt. Der Ukrainer hatte mit seinem Schiff auf dem Budapester Abschnitt der Donau ein viel kleineres Ausflugsboot gerammt. Das Gericht sah am Dienstag den Tatbestand der fahrlässigen Gefährdung des Schiffsverkehrs als erwiesen an. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Sowohl der Anklagevertreter als auch die Verteidigung kündigten Berufung an.