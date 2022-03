Nationalratskommission : Budget der Schweizer Armee soll auf sieben Milliarden erhöht werden

Die Sicherheitspolitische Kommission des Nationalrats will die Ausgaben für das Militär erhöhen. Begründet wird die Forderung mit einer angeblich ungenügenden Ausrüstung der Truppen.

Die Sicherheitspolitische Kommission des Nationalrates (SiK-N) hat im Rahmen des Ukraine-Konflikts eine Erhöhung der Armeeausgaben ab 2023 beantragt – am Dienstag wurde diese mit 13 zu neun Stimmen gutgeheissen. Die schrittweise Aufstockung des Budgets soll bis spätestens 2030 mindestens ein Prozent des Bruttoinlandprodukts betragen, was einem Armeebudget von rund sieben Milliarden Franken entsprechen würde.



Wie die Sik-N in einer Medienmitteilung schreibt, sei die Armee in Anbetracht der aktuellen geopolitischen Lage mit grösseren Herausforderungen konfrontiert. Daher seien auch die Armeeausgaben zu erhöhen, ist die Meinung der Kommissionsmehrheit. Schliesslich seien «seit Jahren die Ausgaben gekürzt» worden, weshalb die Armee nur unzureichend modernisiert werden konnte und die Truppenformationen ungenügend ausgerüstet seien.