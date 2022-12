Sara Leutenegger erholt sich nach Spitalaufenthalt

1 / 6 Sara Leutenegger hatte in Zürich ein Schwangerschaftsshooting. Frederik Böttcher Mit dabei auch Ehemann Lorenzo (37) … Frederik Böttcher … und Söhnchen Lio (2). Frederik Böttcher

Darum gehts Sara Leutenegger (28) verbringt ihre Zeit derzeit mit Bücher lesen und Netflix schauen.

Diese Woche musste die Zürcherin wegen Blutungen notfallmässig ins Spital.

Im Januar erwarten sie und ihr Mann Lorenzo (37) das zweite Kind.

Nach ihrer Notfall-Einlieferung ins Spital kann sich Sara Leutenegger über die Weihnachtstage im Kreise ihrer Liebsten zu Hause erholen. «Ich muss jetzt ganz ruhig und geduldig sein, aber es geht mir gut», so Sara Leutenegger (28) gegenüber 20 Minuten. Am frühen Montagmorgen ist die hochschwangere Influencerin aufgewacht und stellte fest, dass sie blutet. «Da erschrickt man natürlich zuerst, weil man nicht weiss, was los ist.» Leutenegger hat wegen ihrer Diagnose, Plazenta praevia totalis (zu tief liegender Mutterkuchen), eine Risikoschwangerschaft. Im Spital habe sich dann aber alles wieder stabilisiert und normalisiert.

Seit Donnerstag ist Leutenegger wieder zu Hause und geniesst ihre Ruhe mit Netflixen und Bücher lesen. Immerhin hat sie in der Woche vor ihrem Spitalaufenthalt noch ein Schwangerschafts-Fotoshooting in Zürich schiessen können. «Das würd ich jetzt glaub nicht mehr schaffen, der Kleine ist ganz schön schwer geworden», so die 28-Jährige. Mit den Bildern ist sie sehr zufrieden: «Ich kenne den Fotografen, Frederik Böttcher, schon seit sieben Jahren. Wir haben einen ähnlichen Stil und Geschmack.»

Baby Nummer zwei kommt bald

Am 27. Dezember wird die 28-Jährige präventiv wieder in die Klinik eintreten. Denn lange dauert es nicht mehr, bis Baby Nummer zwei das Licht der Welt erblickt. «Grundsätzlich war mein Geburtstermin ja Ende Januar, aber der Kleine wird nun früher per Kaiserschnitt geholt», so die Zürcherin weiter. Mit der Geburt von Söhnchen Lios (2) kleinem Bruder wird also schon Anfang Januar gerechnet.

