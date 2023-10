«Booktok-Community teilt meine Liebe für Bücher»

Anne Gugler (25), auf Tiktok als @bookishgossipgirl

«Ich habe 400 bis 500 Bücher zu Hause»

Nathalia Stehlik (21), Villmergen AG

Pro Woche versuche ich, ein Buch zu lesen. Momentan gefallen mir vor allem Ratgeber und Bücher rund um das Thema Medizin. Ich geniesse es, in eine andere Welt abzutauchen – abseits von Social Media. Heute verbringe ich viel weniger Zeit am Smartphone. Die Motivation zu lesen hat mich wieder gepackt. Beim Lesen lernt man zudem sehr viel über sich selbst und die Welt.»

Josia Jourdan (20), Booktok-Experte

Verlage und Buchhandlungen bieten vermehrt Veranstaltungen auch für jüngere Personen an. Trotzdem, die Schweiz hinkt Deutschland doch noch hinterher – in der deutschen Buchbranche wird die Generation Z viel ernster genommen. Der grösste Vorteil von Booktok: Es geht nicht darum, über hoch literarische Werke zu sprechen, bei denen ein gewisses Bildungsniveau vorausgesetzt wird – Booktok-Bücher kann man lesen, in eine Welt abtauchen und sich in der Community darüber austauschen.»