Lohnerhöhungen gibts vor allem für Chefinnen und Chefs

Was können Betroffene tun?

Wichtig sei nun, dass in den Verhandlungen die Löhne steigen, sagt Daniel Lampart vom Schweizerischen Gewerkschaftsbund (SGB). Die Arbeitnehmenden müssen sich für die Verhandlungen zusammen tun und sich von den Gewerkschaften unterstützen lassen. Gewisse Verhandlungen seien bereits am Laufen, sie dauern aber noch bis im Herbst. Der SGB wolle seine Forderungen bald bekannt geben. «Wir sind noch in Diskussionen, weil es realistisch sein muss, aber es wird eine hohe Zahl sein, die auch die Kaufkraftverluste der letzten Jahre berücksichtigen wird», so Lampart.