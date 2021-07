«Will auch im Bademantel arbeiten» - Büezer nerven sich über das Homeoffice-Gejammer

Büezer erzählen, was sie an der Haltung von Büroangestellten stört.

In vielen Berufen ist es unmöglich, im Homeoffice zu arbeiten.

Nachdem die Homeoffice-Pflicht gefallen ist, kehren viele zurück ins Büro. Dennoch werden Mischformen von Homeoffice und Präsenzarbeit vermehrt bestehen bleiben. Büezern hingegen bleibt Heimarbeit verwehrt: Sie haben Jobs, die ihre Präsenz vor Ort erfordern. In vielen Fällen handelt es sich bei ihren Berufen um Dienstleistungen, ohne die die Gesellschaft nicht auskommt.

«Grosse Freiheiten»

Diesen Berufstätigen stösst der Hype um das Homeoffice sauer auf. Nikolina Magdic (18), Logistik-Stiftin aus Schaffhausen, sagt, sie hätte auch eine KV-Lehre begonnen, wenn sie gewusst hätte, dass Corona kommt. «Ich würde auch gern mal später aufstehen und im Bademantel arbeiten.» Solche Geschichten höre sie von ihren Freunden, die eine Büro-Lehre machten. «Es ist schon etwas frech, wenn Büroangestellte nun verlangen, weiter Homeoffice machen zu wollen. Sie sind sich nicht bewusst, dass sie grosse Freiheiten geniessen», so Magdic.

Der Bäcker Konditor Dominik (21) aus Volketswil findet Homeoffice grundsätzlich eine gute Sache. «Manche haben aber schon den Bezug zur Realität der Anderen verloren.» Er beginne seinen Arbeitstag um vier oder fünf Uhr morgens. Im Büro habe man oft ohnehin bessere Arbeitsbedingungen: «Manche sind sich nicht bewusst, dass man in anderen Jobs auch während Corona wie gewohnt weitergearbeitet hat. Wenn man sich dennoch ständig beklagt und nur die negativen Seiten sieht, geht das für mich schon in Richtung Undankbarkeit.»

«Gefahr einer Zweiklassengesellschaft»

Jörg Buckmann, ehemaliger Personalchef bei den VBZ, beobachtet den Trend kritisch: «Es besteht die Gefahr einer Zweiklassengesellschaft. Denn die Wissensgesellschaft, also Akademiker und Leute mit höherem Bildungsabschluss, die ohnehin schon bessere Arbeitsbedingungen haben, könnten nun auch noch von zuhause aus arbeiten.» Der Büezer hingegen könne das nicht. Migros, Post und SBB seien typische Unternehmen, bei denen das nicht gehen werde.

«Wunschkonzert»

«Die Juristin sagt: Ich möchte künftig zwei Tage pro Woche zuhause arbeiten», so Buckmann. «Aber besprechen Sie das einmal mit ihrem Pöstler, Lokführer, mit der Kassiererin oder dem Polizisten.» Man müsse jetzt ein wenig aufpassen mit dem Wunschkonzert. Es gelte, den gesellschaftlichen Zusammenhalt im Blick zu behalten und ebenso die Arbeitgeber- und die Arbeitnehmer-Interessen in Einklang zu bringen. «Diese Diskussion ist in den Personalabteilungen ganz oben auf der Traktandenliste.» Es brauche klare Rahmenbedingungen, aber auch Fingerspitzengefühl.