Die Mittagspause gestaltet sich für Büezer wieder gemütlicher. Anstatt bei Winter und Wetter ein Sandwich verdrücken zu müssen, können Handwerker, Berufstätige auf Montage und aus dem Landwirtschaftssektor seit dem 1. März wieder in der Beiz essen.

Ausser am Tisch hat das Bundesamt für Gesundheit (BAG) Maskenpflicht vorgeschrieben. Auch müssen die Abstandsregeln eingehalten werden. Im Restaurant Rössli im Kanton Zug gibt es jedoch Verbesserungspotenzial, wie Zuschauer der Beizen-Reportage bemerkten, die das SRF-Nachrichtenmagazin «Schweiz Aktuell» anlässlich der Wiedereröffnung am Montag ausstrahlte.

«Hauptsache, die Nase ist überall drin»

Ob die Wirtin Salat oder Rahmschnitzel serviert – die Maske trägt sie in den Szenen konsequent unter statt über der Nase. Zu sehen ist zudem, wie vier Gäste ohne besondere Abstände an einem runden Vierertisch Salat essen. «‹Strenge Schutzkonzepte› werden selbstverständlich eingehalten», spottet ein Twitterer.

Abstand am Tisch fehle

Tatsächlich ist das Schutzkonzept des Restaurants mangelhaft, bestätigt Andreas Conne, Generalsekretär der Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Zug. Die Behörden seien durch die Sendung darauf aufmerksam geworden. Die in der Sendung gezeigte Situation im Restaurant Rössli entspreche nicht den strengen Vorgaben des BAG für vorübergehende «Betriebskantinen» für Berufstätige im Ausseneinsatz.

«Es ist insbesondere ein Abstand von mindestens 1,5 Meter zwischen Personen am selben Tisch und zwischen Personen an verschiedenen Tischen einzuhalten», sagt Conne. Ausser beim Essen am Tisch sei immer eine Maske zu tragen, die über Mund, Nase und Kinn platziert werden müsse.