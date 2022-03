Uzwil SG – Bühler-Angestellte fordern Rückzug aus Russland 

Mitarbeitende des Konzerns fordern das Ende der geschäftlichen Beziehungen in Russland wegen des Kriegs in der Ukraine. (Symbolbild)

Beim Konzern Bühler AG mit Sitz in Uzwil SG sind einige Angestellte unzufrieden, dass weiter geschäftliche Beziehungen zu Russland gepflegt werden.

Laut Informationen, die 20 Minuten vorliegen, fordern Mitarbeitende des multinationalen Konzerns mit Sitz in Uzwil SG die Beendung der geschäftlichen Kontakte in Russland, so wie es Lindt & Sprüngli getan habe.