Bern: Anwohner beklagen Probleme mit Müllabfuhr seit EWB-Baustelle

Nach Entleeren der Tonnen in der Statthalterstrasse 25-49 in Bern Bümpliz seien die Tonnen nicht zurück an ihren angestammten Platz gebracht worden, berichten Anwohnerinnen und Anwohner.

In der Statthalterstrasse sowie weiteren Strassen in Bern erweitert der Energieversorger EWB bis voraussichtlich Ende Dezember das Fernwärmenetz. Infolge der Bauarbeiten sind Teile der Strassen teilweise abgesperrt. Daneben kommt es offenbar aber auch zu Problemen mit der Kehrichtabfuhr , wie Anwohnerinnen und Anwohner gegenüber 20 Minuten berichten.

«Sie kommen inzwischen öfters zu spät», sagt eine Frau. Entweder mehrere Stunden oder ganze Tage würden die Abfallsäcke zu spät abgeholt. Sie würden dann durch Tiere aufgerissen und der Müll verteilt. «Den Anwohnerinnen und Anwohnern stinkt es», so ein weiterer Anwohner. Die grünen Tonnen würden nicht wie üblich wieder direkt vor die Häuser, sondern an den Anfang der Strasse gestellt.

«Keiner hat uns irgendetwas gesagt»

«Ich kann von einer 70-jährigen Frau nicht erwarten, hundert Meter zu laufen, um ihre Tonne wiederzuholen», sagt der Anwohner zu 20 Minuten. Sein grösster Kritikpunkt aber: «Keiner hat uns irgendetwas gesagt.» Es fehle an Kommunikation zwischen Kehrichtabfuhr, Bauleitung und Anwohnerschaft. Dem Abfuhrpersonal wirft er vor, «zu faul» zu sein, um mit dem Abfallwagen in die Strasse zu fahren oder zu Fuss die Tonnen zurückzubringen. «Bald herrschen die gleichen Bedingungen wie in Italien.»

Für Anwohnende solle sich grundsätzlich nichts ändern

Die Anwohnerinnen und Anwohner sollen ihren Müll an den Abfuhrtagen um sieben Uhr morgens bereitstellen, daraufhin bringe sie ein Mitarbeiter der EWB an den Sammelpunkt für die Abfuhr. «Der Kehrichtlastwagen kommt jedoch nicht immer zur selben Zeit, weshalb wir in diesem Sinne die Säcke auch nicht verspätet abholen können», so Jordi. Nach Entleerung der Tonnen sollen diese dann wieder an ihren Platz zurückgebracht werden.