US-Stars: Bündchen legt Ehering ab, Brady zieht weg – alles Aus beim Traumpaar? 

Getty Images via AFP

Seit über 13 Jahren ist das brasilianische Model Gisele Bündchen mit dem US-Footballer Tom Brady verheiratet. Sie stand bei allen grossen Erfolgen ihres Ehemannes an seiner Seite. Gemeinsam haben sie zwei Kinder.

Sie waren das Promi-Traumpaar in den USA, doch die Ehe von Football-Superstar Tom Brady und Supermodel Gisele Bündchen steht vor dem Aus. Am Mittwochmorgen wurde bekannt, dass die beiden Scheidungsanwälte engagiert haben. Nun gibt es weitere Indizien für die Trennung. Während Brady wohl aus dem gemeinsamen Haus auszog, wurde Bündchen ohne Ehering gesichtet.

«Ich glaube, es gibt kein Zurück mehr. Beide haben Anwälte engagiert und versuchen nun zu klären, wie man alles aufteilen, wer was bekommen könnte und wie das Finanzielle steht», so eine Quelle. Dabei soll es sich allein um Immobilien im Gesamtwert von 26 Millionen Franken handeln. Laut Wirtschaftsmagazin Forbes wird Bradys Vermögen auf bis zu 250 Millionen Franken geschätzt. Bei Bündchen sollen es über 300 Millionen Franken sein.

Football als Hauptgrund für Ehe-Aus?

Brady und Bündchen haben zwei gemeinsame Kinder – den zwölfjährigen Benjamin und die neunjährige Vivian. Das Paar will sich das Sorgerecht um die Kinder teilen, heisst es weiter. Noch gibt es keine offizielle Bestätigung für die Trennung. Ein Grund für das Ehe-Aus soll aber auch der Football sein. Brady gab nach der vergangenen Saison seinen Rücktritt, kehrte jedoch nur wenige Wochen später wieder zurück – für seine Partnerin unverständlich.

Inmitten der Saisonvorbereitung verliess Brady dann sein Team, die Tampa Bay Bucs, für eine Woche. Man gab an, dass Brady private Gründe für sein Verschwinden hatte. Der Superstar meinte dann: «Ich bin 45 Jahre alt, Mann. Da ist eine Menge los. Also muss man einfach versuchen, das Leben so gut wie möglich zu meistern. Es ist ein kontinuierlicher Prozess.»