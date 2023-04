Zentralschweiz: «Bündner» (46) und seine Biker-Kumpel beschützen misshandelte Kinder 

1 / 7 Die «Bikers Against Child Abuse» sind international organisiert. Für die gemeinnützige Unterstützung der Kinder kennen sie keine Grenzen. Oft treffen sie sich mit Biker aus Italien, Österreich und Deutschland. B.A.C.A Schweiz, Ten Lakes Chapter «Eine Glatze kann für ein Kind ein Triggerpunkt sein, deshalb habe ich stets eine Mütze dabei», so Biker Bündner, Präsident des Chapters «Ten Lakes». B.A.C.A Schweiz, Ten Lakes Chapter «Neben der Organisation sind wir berufstätig und versuchen, alles unter einen Hut zu bringen. Aber wir unterstützen uns gegenseitig, deshalb klappt das ganz gut», so Spartan. B.A.C.A Schweiz, Ten Lakes Chapter

Darum gehts Die «Bikers Against Child Abuse» (B.A.C.A.) setzen sich für Kinder in der Zentralschweiz und weltweit ein, die misshandelt wurden.

Ihre Arbeit besteht nicht nur aus dem Beschützen der Kinder, wie «Spartan» und «Bündner», Präsident des Chapters «Ten Lakes», erzählen.

Wie lange sie die Kinder begleiten, warum es die «Roadnames» gibt und ob die Biker eine fachliche Ausbildung haben, erklären sie gegenüber 20 Minuten.

Weltweit setzen sich Biker gegen Misshandlungen von Kindern ein. Die internationale Organisation «Bikers Against Child Abuse» (B.A.C.A.) will ein sicheres Umfeld für diese Kinder schaffen. «Kein Kind hat es verdient, in Angst zu leben», ist ihr Motto. Auch in der Schweiz sind zwei Gruppierungen, sogenannte «Chapters» in der Zentral-, Ost- und Innerschweiz aktiv. Aber wie genau kann man sich ihre Arbeit vorstellen? 20 Minuten hat nachgefragt.

«Unser Ziel ist es, dass sich das Kind so schnell wie möglich wieder sicher fühlt», erzählt Spartan, einer der Biker des Chapters «Ten Lakes». Die Ortsgruppe mit etwa 35 Bikern beschützt zwischen zwölf und 15 Kinder, die Misshandlungen erlebten. «Jedes Kind bekommt zwei Biker zugewiesen, die immer erreichbar sind», sagt Spartan weiter. Die Biker nehmen dabei nur Fälle auf, die bei der Polizei angezeigt wurden. Mit den Behörden stehen sie in regelmässigem Kontakt.

«Das Kind gibt den Takt vor»

Worauf muss beim Umgang mit den Betroffenen geachtet werden? «Wir achten beim Kontakt mit dem Kind darauf, was es genau möchte. Einige wollen nur ein Händeschütteln, andere eine Umarmung. Wir erhalten Hinweise zu Parfüms, die wir nicht tragen sollen, weil diese das Kind triggern könnten», so Spartan.

Aus diesem Grund tragen alle, auch die Kinder, einen «Roadname»: «Mein richtiger Vorname hätte in einem Beispiel ein Kind unheimlich getriggert, da der Täter gleich hiess», sagt Spartan weiter. Bevor es mit der Betreuung eines Kindes losgeht, wird eine Checkliste abgearbeitet und mit dem Vorstand diskutiert.

«Kein Weg ist zu weit für ein Kind, das solches Leid erfahren hat»

Biker und Präsident des Chapters, Bündner, erzählt: «Wenn das Kind um zwei Uhr unsere Hilfe benötigt, fahren wir los, wenn es das braucht. Wir sind Teil der Unterstützung neben den Therapien, ohne Bürozeiten.» Dabei wird jeder Kontakt mit den Erziehungsberechtigten abgesprochen.

In den ersten drei Monaten nehmen die Biker alle zwei Wochen Kontakt zu ihrem Schützling auf. In den darauf folgenden Monaten unternehmen sie so viel mit dem Kind wie gewünscht. «Wenn das Kind möchte, dass wir jeden Samstag vorbeischauen, dann wird das gemacht», so Bündner. «Kein Weg ist zu weit für ein Kind, das solches Leid erfahren hat».

Zuhören, Lego spielen, Geburtstagsparty oder Gerichtsverhandlungen

«Wir helfen den Kindern, indem wir emotional und physisch anwesend sind. Das Kind kann so sein, wie es möchte, es muss überhaupt nichts. Es muss uns auch nichts erzählen. Jeder Einsatz ist individuell, daher kann es schon mal sein, dass einer unserer grossen Männer im Garten mit einem Kind herumtollt», so der Präsident des Chapters.

Manchmal wird es von den Kindern gewünscht, dass sie bei Geburtstagen anwesend sind oder sie zum Urteilsspruch begleiten. Oft hören die Biker einfach zu oder spielen mit ihnen.

«Unsere Auslagen zahlen wir aus der eigenen Tasche»

«Benzin, Übernachtungen und unsere Verpflegung bezahlen wir selber. Die Spendengelder, die unsere Organisation erhalten, sind nur da, um Spiele, Feste oder Samichlaus-Säckli für die Kinder zu bezahlen», so Bündner weiter.

Eine fachliche Ausbildung haben die Biker nicht, jedoch absolviert jedes Mitglied eine interne Sonderausbildung. Zudem werden diverse Strafregisterauszüge verlangt, wenn man als Biker mitmachen will. «Wir veranstalten jeden Monat Events, um an Schulen oder bei Behörden aufzuklären». So waren sie Ende März beim Toni’s Zoo, um Eltern über ihre Arbeit aufzuklären, wie die «Luzerner Zeitung» berichtete (Bezahlartikel).

Bist du minderjährig und von sexualisierter Gewalt betroffen? Oder kennst du ein Kind, das sexualisierte Gewalt erlebt? Hier findest du Hilfe: Polizei nach Kanton Kokon, Beratungsstelle für Kin der, Jugendliche und junge Erwachsene Castagna, Beratungsstelle bei sexueller Gewalt im Kindes- und Jugendalter Online Opferberatung Beratungsstellen der Opferhilfe Schweiz Pro Juventute, Beratung für Kinder und Jugendliche, Tel. 147 Bist du selbst pädophil und möchtest nicht straffällig werden? Hilfe erhältst du bei Forio, Beforemore und bei den UPK Basel.