Nach zweitem Kuh-Riss: Bündner Behörden bewilligen Abschuss von zwei Jungwölfen

Mutterkuh Delta (7), die in der Nacht auf Samstag auf der Alp Nurdagn am Schamserberg gerissen wurde. Nur fünf Tage später wird auf der Alp Nera am Schamserberg ebenfalls eine Mutterkuh gerissen.

Nachdem im Kanton Graubünden innert einer Woche zwei Kühe von Wölfen gerissen worden waren, haben die Bündner Behörden gehandelt: Der Abschuss von zwei Jungtieren aus dem verhaltensauffälligen Wolfsrudel wurde vom Bundesamt für Umwelt genehmigt, wie der Kanton am Freitagmittag in einem Communiqué schrieb. Das Ziel bleibe die Entfernung des gesamten Rudels und der Abschuss des besonders auffälligen Vatertiers M92 im Rahmen der schweizerischen Rechtsordnung.

Um Wolfsrudel durch Abschüsse regulieren zu können, muss nach Bundesrecht eine Schadensschwelle überschritten werden und das jeweilige Rudel muss Nachwuchs erhalten haben. Die Schadensschwelle war bereits vor den beiden aktuellen Vorfällen erreicht, heisst es in der Mitteilung. Nun gibt es auch konkrete Hinweise darauf, dass das Beverinrudel in diesem Jahr Nachwuchs erhalten hat. Als dringliche Sofortmassnahme zur Vergrämung der Wölfe und zur Stärkung der Abwehr von Schäden und Nachteilen zulasten von Landwirtschaft, Tourismus und Bevölkerung vor Ort hat der Vorsteher des Departementes für Infrastruktur, Energie und Mobilität (DIEM) nun den Abschuss von zwei Jungtieren des Rudels angeordnet. Die Massnahme wird vom Bundesamt für Umwelt (BAFU) gestützt.

Kanton setzt sich für weitere Abschüsse ein

Zwei Kühe in einer Woche gerissen

Am vergangenen Wochenende war auf der Alp Nurdagn am Schamserberg eine trächtige Kuh nachts von Wölfen angegriffen, getötet und zu einem Teil gefressen worden. Es handelte sich um den ersten Kuhriss im Kanton Graubünden. Nur wenige Tage später wiederholt sich der Vorfall: Am Donnerstag wird bekannt, dass das Beverin-Wolfsrudel erneut eine Mutterkuh getötet hat. Diesmal auf der Alp Nera, ebenfalls am Schamserberg, unweit der Alp Nurdagn.