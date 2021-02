Eine Aussprache zwischen den Kantonen und Alain Berset fand offenbar am Donnerstagabend statt. Er hatte angekündigt, in der Frage hart bleiben zu wollen.

Prächtige Tage auf der Terrasse – so soll es zumindest am Wochenende noch weitergehen.

Die Terrassen bleiben also vorerst noch offen.

Die Terrassen der Bergrestaurants waren die letzten Tage dank Prachtwetter gut besetzt. Der Bundesrat hatte am Mittwoch klargemacht, dass sie geschlossen werden müssen. Sechs Kantone hatten zunächst Widerstand angekündigt, doch knickten sie am Ende ein : Spätestens ab 1. März 2021 sind die Terrassen zu.

Der Kanton Graubünden hat angekündigt, sie bereits ab Freitagabend zu schliessen. Doch Bündner Beizer wollen auch am Wochenende noch offen haben: «Wir gehen davon aus, dass wir bis zum letzten Tag der Hochsaison die bewährten Schutzkonzepte durchsetzen, inklusive Terrassen. Wir hoffen, dass die Regierung uns dies zugestehen kann», sagt etwa Martin Hug, Präsident der Bergbahnen Graubünden, gegenüber der «Südostschweiz». Per 1. März kündigte Hug an, sollen die Um- und Abbauten der Terrassen vorgenommen werden.